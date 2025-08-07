iltra2

TRADATE – Il Comune di Tradate informa che il servizio Amicobus sarà sospeso per la pausa estiva da sabato 9 agosto a lunedì 25 agosto 2025 compresi.

A partire da lunedì 25 agosto sarà nuovamente possibile, con le consuete modalità, prenotare i trasporti per il giorno successivo.

Amicobus, gestito dalla cooperativa sociale Ozanam di Saronno con mezzi E-vai, è un servizio di trasporto che permette ai cittadini di spostarsi all’interno del territorio comunale. Il percorso e gli orari vengono concordati con l’operatore in fase di prenotazione, in base alle richieste già ricevute e alla disponibilità del servizio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto archivio: mezzi elettrici del servizio E-vai, sono presenti in tutta la zona)

07082025