Arbitri calcio: la sezione Aia di Saronno al raduno di Cascia con quattro rappresentanti in Serie C
8 Agosto 2025
SARONNO – La sezione Aia di Saronno inaugura la nuova stagione con una presenza di rilievo al raduno nazionale di Cascia dedicato agli ufficiali di gara di Serie C.
Tra i partecipanti c’è il neo-promosso assistente Simone Chimento, accolto dai colleghi già esperti Alessandro Cassano e Salvatore Nicosia, confermati nell’organico degli assistenti arbitrali di Serie C. Insieme a loro anche Alessandro Pizzi, che muove i primi passi come osservatore tecnico (OT) Can C.
“È un momento importante per la nostra sezione – commentano dall’Aia Saronno –. Chimento entra in un gruppo consolidato e motivato, mentre Pizzi inizia una nuova esperienza da osservatore. Un grande in bocca al lupo a tutti per la stagione”.
Il raduno di Cascia rappresenta un passaggio fondamentale per definire linee guida e obiettivi del nuovo campionato, fornendo agli ufficiali di gara un momento di formazione e confronto in vista delle sfide della stagione 2025-2026.
(foto di gruppo dei saronnesi al raduno nazionale)
