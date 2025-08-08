Calcio 2′ cat, il girone di Amor, Dal Pozzo e Pro Juventute
8 Agosto 2025
UBOLDO / CERIANO LAGHETTO – Definiti, come per la categorie superiori, anche i gironi della Seconda categoria di calcio per la stagione 2025-2026. Per quanto concerne le formazioni locali, si annunciano interessanti derby. Del girone R fanno parte Amor sportiva di Cassina F errara a Saronno, la Frazione calcistica Dal Pozzo (che nella scorsa annata giocava a Uboldo), la Pro Juventute di Uboldo.
Le altre squadre del girone
Nel raggruppamento ci sono anche Ardor Bollate, San Luigi Pogliano, Legnanese, Mazzo 80, Oratorio Lainate Ragazzi, Oratorio Passirana, Osaf, Polisportiva Orpas, Pro Novate, Robur Legnano, Union Oratori Castellanza, Victor Rho e Virtus Cantalupo.
(foto archivio: il Dal Pozzo coi suoi tifosi)
08082025