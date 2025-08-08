Calcio

LAZZATE – L’Ardor Lazzate continua a rinforzarsi in vista del prossimo campionato di Eccellenza, annunciando l’arrivo di Angelo Panatti, centrocampista offensivo di 27 anni nato a Erba.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Panatti ha collezionato alcune presenze in Primavera con Spezia e Spal, per poi intraprendere una lunga carriera in Serie D. Nelle ultime tre stagioni ha vestito le maglie di Sant’Angelo, Folgore Caratese e Virtus Bergamo; in precedenza ha giocato per Biellese, Pontelambrese, Sondrio, Borgosesia, Inveruno e Pro Sesto.

Giocatore di grande visione e tecnica, è considerato un vero faro nella zona nevralgica del campo, capace di servire assist preziosi e di muoversi con naturalezza nella trequarti avversaria.

A partire da questa stagione, Panatti porterà la sua classe e la sua esperienza sul terreno di gioco di via Laratta, pronto a diventare un punto di riferimento per la manovra gialloblù.

(foto; Angelo Panatti si unisci agli altri rinforzi giunti all’Ardor Lazzate)

