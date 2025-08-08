iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Una giornata dedicata al ricordo di Hiroshima e Nagasaki e alla promozione del dialogo tra comunità: oggi venerdì 8 agosto alle 9.30, nel giardino dell’Istituto Comprensivo Cardinal Branda Castiglioni (via Cortina d’Ampezzo 216), Castiglione Olona ospiterà una tappa del Kaki Bike Tour, il percorso ciclistico che attraversa il Nord Italia portando un messaggio di pace e non violenza.

Il gruppo di ciclisti, impegnato in un itinerario di 490 chilometri, sta percorrendo il tour nazionale “Rivers & Lakes to Peace”, partito il 3 agosto da Verona e diretto ad Albagnano, nel Verbano. Lungo otto giorni di viaggio, la carovana attraverserà fiumi e laghi del Nord Italia, con soste in luoghi simbolici della memoria e della spiritualità, tra cui anche Castiglione Olona.

L’iniziativa si inserisce nel progetto internazionale Kaki Tree Project, nato per commemorare le vittime delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki e diffondere simbolicamente la speranza attraverso gli alberi di kaki sopravvissuti all’esplosione nucleare. A Castiglione Olona uno di questi alberi era stato piantato nel 2016 nel giardino della scuola secondaria, grazie al coinvolgimento delle associazioni locali.

La cerimonia di accoglienza vedrà la partecipazione del sindaco Giancarlo Frigeri, dell’amministrazione comunale e delle associazioni Anpi, Pro Loco, Associazione Nazionale Alpini – gruppo Castiglione Olona, Associazione Genitori in Branda Onlus e Circolo Culturale Masolino da Panicale, oltre agli alunni dei campi estivi organizzati da Baobab Cooperativa Sociale, che hanno realizzato sassi colorati e bandiere da donare ai ciclisti.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per condividere questo momento di memoria e speranza.

