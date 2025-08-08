Calcio

ROVELLO PORRO – La Primavera del Como 1907 ha cambiato casa: la squadra giovanile lariana ha trasferito la propria base di lavoro dal centro sportivo di Caronno Pertusella al nuovo centro sportivo di via Largo dello sport a Rovello Porro, dove ha svolto i primi dieci giorni di preparazione precampionato.

Sotto la guida dell’allenatore Daniele Buzzegoli, il gruppo – composto da giocatori confermati, nuovi arrivi e diversi elementi promossi dall’Under 17 – sta lavorando per trovare la giusta intesa e prepararsi alla nuova stagione. “Stiamo lavorando duramente sul nostro stile di gioco, in fase di possesso e non possesso, per farci trovare pronti all’inizio del campionato – ha commentato Buzzegoli – È un gruppo con grande qualità tecnica, ora dobbiamo aggiungere intensità per esprimerla al meglio”. Aggiunge l’allenatore: “L’obiettivo generale resta chiaro: crescere giovani pronti per la prima squadra e conquistare la promozione”.

(foto Como 1907)

08082025