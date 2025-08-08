Città

SARONNO – Scaffali vuoti, ciotole da riempire e tante bocche da sfamare: l’Enpa di Saronno lancia un appello urgente alla comunità per aiutare i gatti delle oltre 42 colonie feline che i volontari seguono ogni giorno, a costo zero, sul territorio. In questo agosto difficile, l’associazione si trova a fare i conti con scorte ormai esaurite e una crescente richiesta di aiuto, dovuta anche all’assegnazione in tutorato di nuove colonie.

“Siamo in particolare sofferenza – spiegano i volontari – per la mancanza di cibo secco e umido per i gatti delle colonie, oltre a cibo kitten e sabbietta per i gattini. Le ciotole sono tante, e senza il vostro aiuto non ce la facciamo”.

Per questo, sabato 9 agosto, dalle 10 alle 19, i volontari saranno al Petmark di viale Lombardia a Saronno per una raccolta cibo dedicata. Chi vorrà potrà donare alimenti o materiale per la cura dei mici, contribuendo a garantire un pasto e un po’ di serenità a centinaia di animali che vivono liberi ma protetti grazie al lavoro costante delle guardie zoofile e dei volontari.

