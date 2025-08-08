Saronnese

GERENZANO – Nei giorni scorsi è stato effettuato un importante intervento di pulizia dei tombini in diverse aree del territorio comunale. Le operazioni hanno interessato piazza De Gasperi, via Primo Maggio, via Fagnani, via Berra, via XX Settembre, via Dante, la rotatoria tra via Manzoni e via Carducci, via Don Sturzo (presso la scuola Papa Giovanni XXIII) e il sottopasso ferroviario verso Turate.

La spesa complessiva per questi lavori è stata di 1.680 euro.

L’amministrazione comunale ricorda che già a gennaio 2025 erano stati eseguiti analoghi interventi di pulizia dei tombini in via Vespucci e via Colombo, per un costo di 1.000 euro.

Nel corso dell’anno proseguiranno ulteriori operazioni di manutenzione della rete fognaria, finanziate sia con risorse comunali sia grazie alla collaborazione con Alfa srl, per garantire sicurezza e funzionalità.

“Grazie a tutti i cittadini per la collaborazione e l’attenzione verso il bene comune” – fanno sapere dal Comune.

