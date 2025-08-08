Città

SARONNO – Auto ribaltata alla rotonda fra via Galli e via Europa, tratto locale dell’ex statale Varesina. Danni ingenti per il veicolo, una Fiat 500.

Due furti in pieno giorno, tra le bancarelle affollate del mercato settimanale: è quanto accaduto ieri, mercoledì 6 agosto, a Saronno, dove almeno due donne sono state derubate del portafoglio mentre facevano la spesa.

Portale leggi targhe sull’ex statale Varesina, scattano le multe.

Il Fbc Saronno si prepara a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza lombarda, inserito in un girone che si preannuncia tra i più competitivi degli ultimi anni. L’ambizione è chiara: conquistare un posto nei playoff, in una corsa che coinvolge almeno sei squadre. La stagione è iniziata ufficialmente ieri con il raduno al centro sportivo Matteotti.

