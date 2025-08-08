Ieri a Saronno: auto ribaltata. Portale leggi targhe in Varesina. Furti al mercato. Il raduno del Fbc Saronno
8 Agosto 2025
SARONNO – Auto ribaltata alla rotonda fra via Galli e via Europa, tratto locale dell’ex statale Varesina. Danni ingenti per il veicolo, una Fiat 500.
Due furti in pieno giorno, tra le bancarelle affollate del mercato settimanale: è quanto accaduto ieri, mercoledì 6 agosto, a Saronno, dove almeno due donne sono state derubate del portafoglio mentre facevano la spesa.
Saronno, borseggiatori al mercato: rubati i portafogli di almeno due donne, l’appello sui social
Portale leggi targhe sull’ex statale Varesina, scattano le multe.
Mozzate, portali leggi targhe sulla Varesina: 25 verbali in una settimana
Il Fbc Saronno si prepara a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza lombarda, inserito in un girone che si preannuncia tra i più competitivi degli ultimi anni. L’ambizione è chiara: conquistare un posto nei playoff, in una corsa che coinvolge almeno sei squadre. La stagione è iniziata ufficialmente ieri con il raduno al centro sportivo Matteotti.
Calcio Eccellenza, Fbc Saronno: obiettivo playoff, la nuova stagione partita oggi dal Matteotti
