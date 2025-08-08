Limbiate

LIMBIATE – Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo refettorio all’Istituto scolastico Gianni Rodari di via Pace. L’intervento prevede la ristrutturazione e l’ampliamento dell’ex centro cottura della scuola primaria, con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di spazi e migliorare la qualità del servizio mensa.

Il nuovo ambiente sarà moderno, luminoso e funzionale, pensato per garantire benessere e comfort agli studenti. Tra le caratteristiche previste: ampie vetrate con serramenti ad alte prestazioni per sfruttare la luce naturale, controsoffitti fonoassorbenti con sistema antisismico per un migliore comfort acustico, illuminazione a Led a basso consumo e porte in laminato Hpl, resistenti e durature.

Grazie a questo intervento, la scuola potrà anche recuperare due aule attualmente utilizzate come refettorio, destinandole a laboratori o nuove attività didattiche.

“Si tratta di un investimento concreto per migliorare l’esperienza scolastica dei nostri bambini – sottolineano dall’amministrazione comunale – e costruire ogni giorno una scuola più accogliente, efficiente e sicura”.

(foto: il cantiere alla Rodari)

