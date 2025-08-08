news

Introduzione

Il Master A46 in Discipline giuridico‑economiche, proposto da Mnemosine (in collaborazione con l’Università UniCamillus di Roma, università legalmente riconosciuta), rappresenta un percorso formativo pensato per aspiranti docenti della classe di concorso A‑46, ovvero insegnanti di giuridico‑economico nella scuola secondaria di II grado. Si tratta di un master universitario di I livello, della durata di 1500 ore e 60 CFU, interamente erogato online, con esame finale in presenza in una delle oltre 100 sedi disponibili in tutta Italia.

Requisiti di accesso alla classe di concorso A‑46

Per accedere alla classe A‑46 è necessario possedere una specialistica, magistrale o vecchio ordinamento nei settori giuridico‑economici, secondo le tabelle DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017. I titoli validi includono, tra gli altri, le lauree in Giurisprudenza, Economia aziendale, Economia e commercio, Scienze politiche, Scienze statistiche, Finanza, Relazioni internazionali, purché il piano di studi includa gli esami\CFU obbligatori come diritto pubblico, diritto privato, economia politica, diritto amministrativo o commerciale. Anche i laureati del vecchio ordinamento possono accedere previa integrazione dei CFU\esami ove necessario. Le lauree che consentono l’accesso e i relativi requisiti aggiuntivi possono essere consultati in questa pagina.

Scopo del Master

Lo scopo principale del Master è fornire il percorso formativo integrativo per ottenere i CFU necessari e conseguire il titolo valido ai fini della partecipazione ai concorsi e graduatorie per la classe A‑46, con l’assegnazione di 1 punto nelle GPS, mobilità e graduatorie interne). Il percorso è inoltre pensato per arricchire il profilo professionale dei docenti, ampliando le competenze metodo‑didattiche nell’insegnamento delle materie giuridico‑economiche.

Caratteristiche del Master

Modalità di erogazione : completamente online in modalità asincrona; piattaforma digitale sempre accessibile 24/7 con dispense e materiali scaricabili in PDF.

: completamente online in modalità asincrona; piattaforma digitale sempre accessibile 24/7 con dispense e materiali scaricabili in PDF. Struttura : moduli disciplinari con esame finale unico da sostenere in presenza in una delle sedi di esame disponibili in tutta Italia.

: moduli disciplinari con esame finale unico da sostenere in presenza in una delle sedi di esame disponibili in tutta Italia. Supporto : tutor gratuito, assistenza per iscrizione, valutazione piano degli studi con servizio consulenza gratuito.

: tutor gratuito, assistenza per iscrizione, valutazione piano degli studi con servizio consulenza gratuito. Punteggio ufficiale: il master vale 1 punto in GPS, graduatorie di istituto e mobilità interna e 3 punti nelle GAE.

Costi e rateizzazione

Il Prezzo base del Master è di 690 euro. Tuttavia, inserendo il codice riservato CT25 è possibile usufruire di uno sconto di 60 euro. Il pagamento è rateizzabile, prima rata da € 190, il saldo nelle successive modalità previste. Il Pagamento avviene con PagoPa. Come tutti i corsi universitari, il costo del master è detraibile fiscalmente al 19%.

Il master è pagabile integralmente o parzialmente con la carta del docente (eccezion fatta per le 16 euro di marca da bollo, comprese nella prima rata.

Utilità del Master

Il Master, disponibile in diverse varianti la cui scelta deve sempre essere effettuata in funzione dei CFU\esami mancanti, consente di ottenere i seguenti vantaggi:

Accesso ai concorsi e GPS : fornisce i CFU\esami necessari per l’inclusione nella classe A‑46 e garantisce il punteggio utile nelle graduatorie.

: fornisce i CFU\esami necessari per l’inclusione nella classe A‑46 e garantisce il punteggio utile nelle graduatorie. Flessibilità : ideale per chi lavora o ha impegni personali, grazie all’erogazione asincrona.

: ideale per chi lavora o ha impegni personali, grazie all’erogazione asincrona. Ampia copertura nazionale : esami finali disponibili in oltre 100 sedi in Italia.

: esami finali disponibili in oltre 100 sedi in Italia. Supporto personalizzato : valutazione gratuita del piano di studi e tutoraggio continuo.

: valutazione gratuita del piano di studi e tutoraggio continuo. Valore legale: titolo riconosciuto ufficialmente dal MIUR come Master universitario di I livello.

Conclusione

Il Master A‑46 in Discipline giuridico‑economiche offerto da Mnemosine rappresenta un percorso efficace, economico e flessibile per chi desidera accedere o completare il percorso necessario all’insegnamento nella classe A‑46. Con supporto tutor, esami in sede diffusa e costi contenuti (soprattutto in promo a € 630), è una soluzione interessante per laureati in ambito giuridico‑economico che vogliono inserirsi nella scuola secondaria. Grazie alla detraibilità fiscale e alla possibilità di pagamento con carta docente, l’investimento risulta accessibile. In sintesi: un’opportunità concreta per ottenere il titolo valido MIUR e avanzare nel sistema scolastico italiano con costi e tempi gestibili.