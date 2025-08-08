Origgio, ultimi giorni per la domanda di agevolazioni ai servizi scolastici
8 Agosto 2025
ORIGGIO – Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, il Comune ha attivato la procedura per richiedere i servizi educativi dedicati alle famiglie. Il modulo predisposto raccoglie le domande per il servizio di pre e post scuola riservato agli alunni della scuola primaria, oltre che per l’erogazione del contributo destinato all’acquisto dei libri di testo per gli studenti delle classi prime della secondaria di primo grado.
Per beneficiare delle agevolazioni economiche è necessario allegare alla domanda l’attestazione Isee valida e la copia di un documento di identità.
La modulistica è disponibile online e può essere inviata fino alle 13 del 14 agosto tramite email, Pec oppure consegnata direttamente all’ufficio protocollo.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09