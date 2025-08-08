Città

SARONNO – Nuovo intervento per la sicurezza stradale in viale Lazzaroni. Da mercoledì 6 agosto è in corso la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato sulla rotatoria che collega viale Lazzaroni a via Novara. L’opera ha l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme di sicurezza durante l’attraversamento, migliorando la visibilità e inducendo i veicoli a rallentare in prossimità delle strisce.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, è stata predisposta una regolamentazione temporanea della circolazione con apposita segnaletica stradale. Le indicazioni, posizionate lungo l’area del cantiere, guideranno automobilisti e pedoni nelle fasi di realizzazione dell’attraversamento.

L’intervento prevede l’installazione di un solo attraversamento pedonale rialzato. La scelta mira a rendere più sicuro il passaggio dei pedoni senza compromettere la fluidità del traffico.

