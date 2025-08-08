Città

SARONNO – Interventi di dezanzarizzazione adulticida dei parchi e delle aree verdi comunali.: il trattamento avverrà nella serata tra lunedì 11 e martedì 12 agosto, a partire dalle 22.

L’amministrazione ha ricordato sui social qualche raccomandazione utile ai cittadini, il cui rispetto è necessario e essenziale alla tutela della salute. E’ infatti vietato esporre cibo e animali all’esterno, ma anche tenere porte e finestre aperte e lasciare esposta la biancheria all’esterno. Inoltre, gli ortaggi in orti collocati in prossimità delle strade comunali non devono essere raccolti e consumati per almeno 72 ore, cioè tre giorni. Dopo la raccolta, è necessario fare un accurato lavaggio prima del loro consumo.



