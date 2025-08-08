Città

SARONNO – Non possono mancare, all’interno della nuova stagione teatrale del teatro Giuditta Pasta, appuntamenti dedicati alla Danza. In particolare, saranno tre appuntamenti, nell’ambito di “Interscambi coreografici Saronno” curato dalla Fondazione Egri.

Il 20 novembre “Leonardo da Vinci – Anatomie spirituali” (20 novembre) unisce coreografia e spiritualità. Il 18 gennaio “Lo schiaccianoci” (18 gennaio) propone una versione poetica e simbolica del celebre balletto. Il 14 febbraio, con “Ring of love” (14 febbraio), l’amore sale sul ring in uno spettacolo rock tra coreografia e musica pop. Proposte che puntano a coinvolgere anche il pubblico più giovane e curioso, avvicinando la danza a chi non la frequenta abitualmente.

“Riflessioni” è il titolo della stagione 2025/2026 del Teatro Giuditta Pasta, presentata dal direttore artistico Andrea Chiodi come un invito alla consapevolezza, un percorso tra memoria, identità e nuove prospettive. “Vogliamo che il teatro continui ad essere un luogo vivo, che non solo intrattiene, ma accompagna, fa crescere, interroga” ha dichiarato Chiodi, annunciando un cartellone che spazia dai grandi classici alla drammaturgia contemporanea, passando per danza, musica e teatro per le famiglie. Una proposta culturale che si pone come punto di riferimento per tutta la comunità, e che vuole parlare anche alle nuove generazioni con linguaggi diversi e inclusivi.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09