SARONNO – Anche per l’anno 2025-2026 il Teatro Giuditta Pasta di Saronno riapre le porte con i suoi TGP Lab, i laboratori teatrali pensati per accompagnare bambini, ragazzi e adulti in un viaggio entusiasmante dentro il mondo del teatro. Un’opportunità unica per vivere il teatro a 360 gradi, non solo come forma d’arte ma anche come spazio di crescita, scoperta e condivisione.

Le attività prenderanno il via a ottobre, ma già da ora è possibile iscriversi – e farlo conviene! Fino al 19 settembre sono attive le tariffe early bird, che permettono di iscriversi a un costo agevolato. Una scelta vantaggiosa per chi desidera assicurarsi un posto e iniziare con slancio un percorso ricco di emozioni, relazioni e creatività.

I percorsi attivi

I laboratori sono suddivisi per fasce d’età, ognuno condotto da formatori esperti:

Young Lab (7–10 anni) , con Giulia Provasoli: un laboratorio creativo per avvicinarsi al teatro attraverso il gioco e l’immaginazione.

JuniorLab (11–13 anni) , con Lorenzo Leopoldo Egida: esplorazione teatrale tra corpo, voce e improvvisazione.

TeenLab (14–18 anni) , con Lorenzo Leopoldo Egida: un percorso di espressione personale, autenticità e crescita.

Under30 , con Paolo Giorgio: un laboratorio ludico e professionalizzante per giovani attori, con focus sull’opera di Shakespeare.

Laboratori Adulti (dai 30 anni), con Paolo Giorgio: percorsi di formazione teatrale integrata, aperti a chiunque voglia mettersi in gioco, a qualsiasi livello.

Tariffe agevolate (fino al 19 settembre)

Per chi si iscrive entro il 19 settembre, il costo di partecipazione è:

€374 per il Young Lab (7–10 anni)

€407 per il JuniorLab (11–13 anni)

€429 per il TeenLab (14–18 anni)

€495 per il Laboratorio Under30

€495 per i Laboratori Adulti (dai 30 anni)

È possibile anche partecipare a una o due lezioni di prova, al costo di €22 ciascuna.

Dal 20 settembre si applicheranno le tariffe ordinarie.

Un’esperienza che lascia il segno

Fare teatro significa mettersi in ascolto, sperimentare, riscoprire il corpo, la voce e l’incontro con l’altro. I TGP Lab sono uno spazio sicuro e accogliente, dove ognuno può portare sé stesso, migliorare le proprie capacità comunicative e vivere l’arte come strumento di crescita personale.

Ogni laboratorio si concluderà con un momento di restituzione pubblica, aperto a familiari, amici e spettatori, per condividere insieme il percorso compiuto.

Come iscriversi

Le iscrizioni avvengono online, attraverso i moduli dedicati disponibili sul sito del Teatro Giuditta Pasta.

I posti sono limitati. Le lezioni si svolgono sul palco del Teatro Giuditta Pasta e nella sala Community della Biblioteca Civica di Saronno.

L’inizio delle attività è previsto a partire dal 20 ottobre 2025.

Per info e dettagli:

🌐 www.teatrogiudittapasta.it

📩 [email protected]

Per la stagione 2025-2026, ilSaronno è media partner del Teatro Giuditta Pasta. Un’alleanza per sostenere la cultura e raccontare la vita della sala di via Primo maggio, cuore pulsante degli eventi teatrali in città.

