Cronaca

UBOLDO – È stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Legnano l’uomo di 62 anni rimasto ferito in una caduta da cavallo nella serata di giovedì 7 agosto. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 nella zona di via Legnano, area di boschi e campi ai confini con Cerro Maggiore.

Secondo quanto riportato da Areu, l’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso: un’ambulanza della Croce rossa di Lainate e l’automedica proveniente da Milano. Le squadre hanno prestato le prime cure all’uomo, che presentava traumi importanti, e hanno disposto il trasferimento in “codice rosso” al pronto soccorso di Legnano, indicativo di una situazione di pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno, per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. La dinamica è in corso di accertamento.

