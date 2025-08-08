iltra2

VEDANO OLONA – Torna l’appuntamento con la festa di San Rocco, in programma sabato 16 agosto con un ricco programma di iniziative religiose e momenti di svago per tutte le età.

La giornata si aprirà alle 8.30 con la Santa Messa e la benedizione del pane alla chiesetta di San Rocco.

Dalle 17.30 alle 23.30 il centro del paese si animerà con gli stand degli hobbisti in via Primo Maggio e con lo stand gastronomico della Pro Loco in largo Magnani, dove sarà possibile gustare gnocco fritto con salumi, panini con salamella e patatine fritte. Per i più piccoli, dalle 17.30, nel parcheggio fronte autoscuola Magni ci saranno gonfiabili e jumping.

Nel pomeriggio e in serata spazio all’intrattenimento: alle 18.30 ballo con Kapatosta in piazzetta della Pace, mentre alle 20.30 alla chiesetta di San Rocco ci sarà il momento di preghiera e benedizione.

A seguire, grande chiusura musicale con il dj set di Pietro, che farà ballare il pubblico sulle note degli anni ’70, ’80 e ’90 in piazzetta della Pace.

Una festa che unisce tradizione religiosa, buon cibo e divertimento, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate vedanese.

(foto archivio)

