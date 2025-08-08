Saronnese

GERENZANO – Stop alle partite di pallone in piazza De Gasperi e piazza XXV Aprile. L’amministrazione comunale, con un avviso diffuso mercoledì 6 agosto, ha ricordato che è in vigore l’ordinanza n. 29 del 5 marzo 2025 che vieta il gioco con la palla in queste due aree centrali.

Il provvedimento, spiegano dal Comune, è stato adottato per “garantire una maggiore sicurezza all’interno di due aree pubbliche frequentate da bambini piccoli, famiglie, persone anziane e cittadini che desiderano semplicemente trascorrere del tempo in tranquillità”. In passato non sono mancati episodi che “hanno già causato situazioni di disagio e pericolo” e persino danni materiali, “anche ad autoveicoli regolarmente parcheggiati”. Il riferimento è alle partite improvvisate che, oltre a colpire i veicoli, hanno provocato danni all’illuminazione pubblica e sono proseguite in alcuni casi fino alle 2 di notte, motivo per cui segnalazioni e proteste si sono susseguite negli ultimi mesi.

Oltre ai rischi per l’incolumità, l’amministrazione evidenzia che le due piazze sono dotate di arredi urbani e aree verdi “che meritano tutela e rispetto”. Numerose anche le segnalazioni arrivate da residenti e frequentatori abituali, che lamentano un uso “eccessivamente rumoroso e disordinato” degli spazi comuni, in contrasto con la loro funzione di luoghi di socialità, passeggio e riposo.

Il Comune sottolinea che l’obiettivo non è “limitare il diritto al gioco”, ma indirizzarlo verso contesti più idonei: “Sul territorio comunale sono presenti parchi e aree attrezzate appositamente pensate per attività sportive e ricreative”.

Infine, l’amministrazione lancia un appello alla cittadinanza: “Contiamo sul senso civico di tutti e sulla collaborazione dell’intera comunità per mantenere le nostre piazze accoglienti, ordinate e sicure per ogni cittadino”. In ogni caso, come ogni ordinanza, sono previste anche della sanzioni che come precisa il cartello possono andare dai 25 ai 500 euro.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09