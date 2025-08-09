Cronaca

SARONNO – “Sole. Estate. Acqua rossa…”. È con queste parole, postate sui social, che un utente ha segnalato un episodio curioso quanto inquietante avvenuto nei giorni scorsi alle porte di Saronno, nella zona del Parco Lura compresa tra Lomazzo e Rovello Porro. Ma forse la spiegazione è diversa che potrebbe apparire la più scontata.

Il torrente Lura, solitamente caratterizzato da acque trasparenti, ha improvvisamente assunto una tonalità rossa intensa. Una colorazione anomala che ha attirato l’attenzione di diversi frequentatori dell’area verde, molti dei quali hanno fotografato e commentato l’episodio online.

In tanti, sempre attraverso i social, hanno espresso preoccupazione per quanto accaduto, richiamando alla memoria precedenti – anche recenti – episodi di inquinamento che hanno interessato il Lura. Le cause di questa trasformazione cromatica, al momento, restano ignote. Anche se potrebbe trattarsi di un fenomeno del tutto naturale e dovuto alla presenza di alghe sul fondo; si potrebbe infatti trattare della influorescenza delle alghe, che rendono all’apparenza rossa l’acqua.

Non è comunque la prima volta che il torrente viene segnalato per anomalie di colore e odore, circostanze che in passato avevano portato ad accertamenti da parte delle autorità competenti. Resta ora da capire se anche questo episodio sarà oggetto di verifiche e quali siano le sue reali origini.

(foto: un particolare di una immagine comparsa sui social, con l’acqua del torrente diventata rossa)

