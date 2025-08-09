Calcio

LAZZATE – L’Ardor Lazzate piazza un colpo importante in vista della prossima stagione di Eccellenza, assicurandosi le prestazioni di Ciro De Angelis, attaccante classe 1990 con un curriculum di grande esperienza e un innato senso del gol.

Nel corso della sua carriera, De Angelis ha collezionato oltre 400 presenze in Serie D, tra campionato e coppa, realizzando 180 reti. Per lui anche alcune apparizioni in Serie C e numerose esperienze con club di tutta Italia: in Lombardia ha vestito le maglie di Ciliverghe, Caravaggio, Fanfulla, Franciacorta, Pro Palazzolo e Sangiuliano City; nel resto del Paese ha giocato, tra le altre, con Grottaglie, Mezzocorona, Luparense, San Marino, Cesena, Virtus Francavilla e Vibonese.

Ora il bomber è pronto a portare la sua esperienza e la sua vena realizzativa al Brera di Lazzate, con l’obiettivo di far gioire i tifosi gialloblù a suon di gol.

Nella scorsa annata l’Ardor aveva mancato di poco la qualificazione ai playoff.

09082025