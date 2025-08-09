Calcio

VENRGONO SUPERIORE – La Varesina calcio (serie D) ha ufficializzato il tesseramento del calciatore Gianluca Cum.

Gianluca, classe 2002, esterno destro di centrocampo originario di Milano, è cresciuto interamente nel Settore Giovanile dell’Udinese Calcio, dove ha militato per dieci anni fino alla Primavera 1. Nonostante la giovane età, vanta già un’esperienza importante: 25 presenze e 2 reti in Serie C con la maglia della Turris (2023/24), 35 presenze e 3 marcature in Serie D con Sambenedettese (2021/22) e Matera (2022/23), oltre alle 16 presenze nella stagione 2024/25 con il Teramo in Serie D.

“Giocatore di corsa, tecnica e determinazione, Gianluca è pronto a mettere la sua qualità e la sua energia al servizio della nostra squadra. A Gianluca auguriamo buon lavoro e benvenuto nella nostra grande famiglia rossoblù” dicono dal club calcistico di Venegono Superiore.

