iltra2

CASTIGLIONE OLONA – L’amministrazione comunale ha aperto le candidature per il “Sigillo Civico”, il riconoscimento istituito per premiare pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e il contributo di quei cittadini che si distinguono per il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale della comunità castiglionese.

Le proposte di candidatura dovranno essere presentate entro le 13 di lunedì 15 settembre all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione Olona.

“Il Sigillo Civico – spiegano dall’amministrazione – è un modo per riconoscere e valorizzare le persone che con il loro operato contribuiscono alla crescita e al benessere del paese”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto: la medaglia riservata ai cittadini benemeriti di Castiglione Olona. Per il 2025 si apre dunque la raccolta delle candidature)

08082025