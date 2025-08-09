iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Una mattinata all’insegna della memoria, della pace e della condivisione ha animato ieri, venerdì 8 agosto, il giardino della scuola secondaria di primo grado “Cardinal Branda Castiglioni”, scelto come sede della tappa castiglionese del Bike Tour 2025 – Rivers & Lakes to Peace, iniziativa promossa dal Kaki Tree Project presieduto da Francesco Foletti.

Ad accogliere i ciclisti, partiti il 3 agosto da Verona per un percorso di 500 chilometri attraverso territori legati alla memoria storica e alla promozione della pace, c’erano le associazioni Alpini Castiglione Olona, Anpi, Pro Loco Castiglione Olona, Circolo Culturale Masolino da Panicale, Genitori in Branda e numerosi cittadini. Il viaggio si concluderà il 10 agosto ad Albagnano, in occasione dell’80° anniversario del bombardamento di Hiroshima e Nagasaki.

Il progetto trae ispirazione dal kaki, albero nato da una pianta sopravvissuta alla bomba atomica di Nagasaki, divenuto simbolo universale di rinascita e speranza. A Castiglione, l’incontro si è chiuso con un suggestivo momento di raccoglimento: il suono di un gong ha avvolto l’albero di kaki, regalando attimi di intensa emozione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutte le associazioni coinvolte e alla Baobab Cooperativa Sociale che, durante i campi estivi, ha realizzato con i bambini dei sassi decorati dedicati al progetto, contribuendo a lasciare un segno tangibile della giornata.

