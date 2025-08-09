Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Oltre 35.000 euro di sanzioni complessive: è l’esito di una serie di controlli mirati effettuati nei giorni scorsi dalla polizia annonaria del Comune di Garbagnate Milanese, nell’ambito di un piano di tutela del consumatore e sicurezza urbana.

Le verifiche, condotte dagli agenti coordinati dal comandante Luca Leone, hanno interessato diverse attività commerciali e artigianali del territorio, portando a provvedimenti rilevanti nei confronti di un esercizio in particolare. Il riferimento va ad una macelleria situata in centro. Gli accertamenti hanno evidenziato numerose e gravi irregolarità: carni depositate direttamente sul pavimento, rifiuti organici maleodoranti conservati insieme ad alimenti da banco o non correttamente smaltiti, cibi adagiati per terra tra effetti personali e altri stoccati all’interno di una toilette in pessime condizioni igieniche.

Inoltre, sugli scaffali erano presenti prodotti scaduti e in vendita, mentre è risultata assente l’esposizione dei prezzi e delle etichette necessarie per la tracciabilità delle carni. Per queste violazioni il titolare è stato sanzionato con un’ammenda superiore ai 30.000 euro e segnalato immediatamente all’Ats per i provvedimenti di competenza.

Per ragioni di riservatezza, la polizia locale ha reso nota soltanto l’ubicazione di massima dell’attività sanzionata. Gli interventi rientrano in un più ampio progetto di sicurezza urbana che prevede anche controlli serali e notturni e l’impiego dell’unità cinofila.

09082025