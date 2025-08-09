Ieri a Saronno: cade da cavallo in area boschiva. Protesta per la Palestina in piazza. Stop alle partite di pallone. Nuovo attraversamento pedonale rialzato.
9 Agosto 2025
Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 8 agosto, c’è l’incidente in un’area boschiva al confine con Cerro che ha coinvolto un 62enne caduto da cavallo, le iniziative in piazza per la Palestina con il digiuno a staffetta, e le nuove misure comunali a Gerenzano per vietare le partite di pallone. Spazio anche agli interventi di disinfestazione e all’avvio di un cantiere per un attraversamento pedonale rialzato.
Un 62enne è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da cavallo in un’area boschiva al confine con Cerro. Soccorso d’urgenza, è stato trasportato in ospedale in elicottero.
In piazza a Saronno prosegue la protesta per la Palestina, con il boicottaggio dei prodotti israeliani e un digiuno a staffetta che coinvolge diversi cittadini.
Il Comune ha avviato interventi di disinfestazione contro le zanzare nelle aree verdi, invitando la cittadinanza a seguire alcune raccomandazioni per limitarne la proliferazione.
Saronno, interventi di dezanzarizzazione delle aree verdi: le raccomandazioni
A Gerenzano il Comune ha vietato le partite di pallone in piazza a seguito delle proteste dei residenti e dei danni segnalati negli ultimi mesi.
Vietate le partite di pallone in piazza: troppi danni e proteste dei residenti. A Gerenzano interviene il Comune
Tra viale Lazzaroni e via Novara è previsto un nuovo attraversamento pedonale rialzato. Il cantiere partirà mercoledì con possibili modifiche temporanee alla viabilità.
Saronno, in arrivo attraversamento pedonale rialzato tra viale Lazzaroni e via Novara. Cantiere da mercoledì
