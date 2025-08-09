Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – “Alfa, stai cercando una banda che spacca? Eccoci, siamo pronti a far ballare tutti insieme a te!”: con questo messaggio diretto e pieno di entusiasmo l’Academy Parade Band di Caronno Pertusella ha risposto all’appello lanciato qualche settimana fa dal cantante Alfa cantante amatissimo autore del tormentone estivo “A me piace” con Manu Chao.

Il giovane artista genovese aveva infatti pubblicato un video su TikTok con una proposta originale: coinvolgere le bande musicali di paese nei suoi prossimi concerti dal vivo. “Vorrei fare il nuovo pezzo live insieme alle bande di paese: gireremo tutta l’Italia, perché credo che le bande siano un insieme di musicisti incredibili, la media musicale è altissima e sono persone che lo fanno semplicemente per passione. Se vi va contattatemi e suoniamo insieme”, aveva detto il cantante, invitando musicisti e gruppi a farsi avanti.

L’Academy Parade Band, composta da giovani musicisti del territorio, ha raccolto la sfida realizzando un video dinamico e creativo, già online su TikTok, in cui alterna immagini dei componenti e scene delle esibizioni, con tanto di slogan finale: “Alfa stai cercando una banda che spacca? Eccoci, siamo l’Academy Parade di Caronno Pertusella, vicino Milano, e siamo pronti a far ballare tutti insieme a te!”.

Un modo ironico e coinvolgente per presentarsi, che riflette lo spirito giovane e appassionato del gruppo. Ora non resta che aspettare: Alfa noterà la loro candidatura? La banda caronnese salirà davvero su un grande palco con il cantante?

Intanto la risposta è arrivata forte e chiara: la musica di paese è viva e ha voglia di farsi sentire.

QUI IL VIDEO SU TIKTOK DELLA BANDA

