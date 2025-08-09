Lazzate

LAZZATE – Terzo e ultimo fine settimana per “Vacanze nel borgo”, la ventesima edizione della rassegna che trasforma Lazzate in un villaggio dell’intrattenimento dal 1 al 10 agosto, giorno del gran finale con la festa patronale di San Lorenzo.

Dopo il successo di ieri, 8 agosto, di Pippo live & Daniela con il liscio, questa sera, sabato 9 agosto, ad animare la festa sarà Christian Boselli & vocalist, mentre il 10, grande spettacolo in piazza Giovanni XXIII con Mixoro e il meglio della musica italiana.

Sotto il tendone si cena tutte le sere con piatti tradizionali, primi, carni e pesce, a cui si aggiungono, ogni fine settimana, diverse specialità regionali. Per l’ultimo fine settimana, si completa il piccolo viaggio tra le cucine italiane con l’immancabile tradizione lombarda, in particolare con la büseca. A guidare la cucina ci sarà lo chef Daniele Scanziani. Come sempre, per l’evento è stato creato un sito apposito, www.borgoinfesta.eu dal quale non solo è possibile vedere il programma completo, ma anche prenotare il posto a tavola, leggere il menù e prima ancora, trovare parcheggio.

“Vacanze nel Borgo è un appuntamento immancabile della programmazione annuale di eventi” – sottolinea il sindaco Andrea Monti. “Vent’anni fa nacque su intuizione di Cesarino Monti per offrire occasione di svago estivo serale in un periodo in cui solitamente i nostri comuni si svuotano e diventa difficile trovare spazi di condivisione e divertimento. La formula ormai ben rodata consente di trascorrere qualche ora spensierata con la possibilità di ascoltare buona musica, ballare, far divertire i bambini e provare anche qualche specialità a tavola. Aspettiamo tanti visitatori nel nostro borgo, sempre accogliente anche d’estate”.

