Primo piano

ROVELLASCA – Si sono conclusi i lavori di riqualificazione della vasca del parco Burghè, uno degli interventi più attesi nel cuore verde del paese, nell’area di via Roma. A darne notizia è il sindaco Sergio Zauli, che in queste settimane ha seguito da vicino le opere.

Ora la vasca resterà vuota ancora per circa venti giorni, il tempo necessario per consentire il corretto asciugamento dei prodotti di rivestimento utilizzati. Solo successivamente verrà riempita d’acqua.

Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area di cantiere resterà vietato fino alla riapertura, fissata per il 1 settembre.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: la fontana al Parco Burghè in centro a Rovellasca. I lavoro sono ormai in dirittura di arrivo)

09082025