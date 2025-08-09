Cronaca

SARONNO – Momenti di tensione in via Piave nella prima mattinata di venerdì, intorno alle 7.30, quando un uomo ha bloccato il traffico posizionando alcuni bidoni della spazzatura lungo la carreggiata. Secondo quanto raccontato da residenti e automobilisti, il soggetto si è messo in mezzo alla strada, costringendo le auto a fermarsi.

L’episodio, durato una dozzina di minuti, ha avuto momenti di particolare agitazione: l’uomo, dopo aver fermato più veicoli, avrebbe colpito con un sasso almeno due auto di passaggio. Diversi i saronnesi che hanno seguito la scena dalle finestre e dai balconi. Alcuni testimoni hanno ripreso la scena con il cellulare, immortalando il gesto di bloccare la carreggiata e lanciare oggetti con video e foto.

Fortunatamente non si registrano ferito o danni anche se ovviamente sono state informate le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire l’accaduto e a identificare il protagonista dell’episodio.

