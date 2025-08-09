Softball A1, via oggi alla finale scudetto fra Forlì e Mkf Bollate
9 Agosto 2025
BOLLATE – L’attesa è giunta al termine. Ancora poche ore e sarà finalmente play ball di gara uno delle Italian Softball Series tra Mkf Bollate e Italposa Forlì. Le due squadre, che arrivano alla Finale Scudetto reduci dallo sweep ai danni rispettivamente di Inox Team Saronno e Mia Office Bologna, si affrontano in una serie al meglio delle cinque partite. Gara 1 e 2 sono in programma oggi sabato 9 agosto allo stadio Buscherini di Forlì con inizio alle ore 17 e alle 20.45. La serie si sposta poi a Bollate il prossimo fine settimana con la disputa del terzo incontro sabato 16 agosto alle ore 18.15. Le eventuali gara 4 e 5 si giocano sabato 16 agosto alle ore 21 e domenica 17 agosto alle ore 11. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sui canali Rai, Rai Sport e Rai Play.