Groane

SOLARO – Un’estate intensa, fatta di manualità, esperienze condivise e scoperta del territorio: le attività dell’Aggrega Giovani La Calamita si sono concluse lo scorso 8 agosto, coinvolgendo 15 adolescenti tra i 12 e i 17 anni in un ricco programma pensato per stimolare creatività, cooperazione e apertura verso l’altro.

Il cuore dell’iniziativa è stato rappresentato dai laboratori espressivi, ciascuno dei quali ha permesso ai partecipanti di acquisire abilità specifiche cimentandosi in una vera e propria impresa creativa collettiva. I ragazzi hanno sperimentato la falegnameria presso il Granello di Saronno, lavorato con la creta al tornio sotto la guida di Serena Orioli, e imparato a realizzare nodi per l’arrampicata insieme a Michela Manfredi del Club Alpino Italiano (Cai).

Alle attività manuali si sono affiancati momenti di socializzazione all’aperto: una passeggiata nel bosco al Parco delle Groane con raccolta di frutta, e una giornata al Parco Vita, tra beach volley, merenda e gavettoni rinfrescanti. Non sono mancati i tornei di giochi da tavolo, occasione per esercitare il rispetto dei turni, la comprensione delle regole e l’accettazione della sconfitta, insieme a sfide di ping pong, calcetto e biliardo.

Una delle giornate più significative è stata la gita a Milano, con la visita alla Triennale per l’esposizione internazionale Inequalities, dedicata al tema delle diseguaglianze: un momento importante per stimolare l’immaginazione e affinare lo sguardo critico. La giornata è poi proseguita con una passeggiata al Parco Sempione, luogo di svago immerso nel verde e nella storia, e la visita all’acquario civico, il terzo più antico d’Europa.

A chiusura del percorso estivo, i partecipanti hanno preso parte alla preparazione di un pranzo multietnico dal titolo “Mescoliamo differenze”: un’occasione per ritrovarsi a tavola e trasformare il cibo in uno strumento di inclusione e dialogo tra culture.

