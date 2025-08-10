Calcio Eccellenza, nuovo bomber per il Fbc Saronno
10 Agosto 2025
0
SARONNO – Riccardo Cocuzza è il nuovo centravanti del Fbc Saronno.
Potenza, esperienza e fiuto del gol per il reparto offensivo biancoceleste. Attaccante classe 1993, cresciuto nei settori giovanili di Inter e Parma, Cocuzza porta con sé 386 presenze e 115 gol tra Serie D, C e Primavera. Ha vestito maglie importanti come Legnano, Renate, Savona, Fiorenzuola e Solbiatese, vincendo e segnando ovunque sia passato.
Si va così completando la rosa della formazione di Saronno in vista del prossimo campionato di Eccellenza, il raduno nei giorni scorsi e questa mattina allo stadio di via Biffi la prima uscita ufficile, un test con la selezione Primavera del Renate.
