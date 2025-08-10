Calcio femminile: la Caronnese women si sposta allo stadio cittadino per la serie C
10 Agosto 2025
CARONNO PERTUSELLA – Novità della stagione 2025-2026 della Caronnese, ovvero la nascita della Caronnese Women.
La prima squadra della Caronnese Women (fino all’anno scorso Independiente Ivrea) disputerà il campionato di Serie C al Comunale di Caronno Pertusella mentre le giovanili presidieranno come tradizione il territorio di Ivrea.
Per gli appassionati locali di sport una opportunità in più per godersi lo spettacolo del calcio anche al femminile, un progetto al quale tutta la dirigenza della Caronnese crede moltissimo, in una ottica di costante crescita.
(foto archivio: gruppo della Caronnese Ivrea nei mesi scorsi all’ufficializzazione del progetto comune per fare crescere il calcio giovanile, al femminile)
10082025