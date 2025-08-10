Calcio serie D: Varesina, ufficiale l’arrivo di Marcelo Vaz
10 Agosto 2025
VENEGONO SUPERIORE – La Varesina calcio mette a segno un innesto giovane e promettente per il proprio organico. La società rossoblù ha annunciato il tesseramento di Marcelo Vaz, esterno mancino classe 2007, già aggregato alla prima squadra guidata da mister Marco Spilli.
Cresciuto calcisticamente nei campetti del milanese, Vaz si distingue per potenza fisica, rapidità e capacità di saltare l’uomo, caratteristiche che hanno convinto la dirigenza varesina a puntare su di lui come investimento per il futuro.
Il nuovo acquisto ha già preso parte alle prime uscite stagionali e potrebbe rappresentare una piacevole sorpresa per i tifosi nel corso della stagione.
(foto Varesina calcio: l’ultimo acquisto del club)
