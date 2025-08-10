Castiglione Olona, raccolta rifiuti anticipata ad agosto
10 Agosto 2025
CASTIGLIONE OLONA – Per tutto il mese di agosto, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta potrà essere effettuato in anticipo rispetto al consueto orario. Coinger, la società incaricata della gestione, ha infatti comunicato che gli operatori potrebbero iniziare il servizio già prima delle 5 del mattino, a causa della chiusura anticipata degli impianti di conferimento.
La modifica non interesserà il ritiro di vetro e lattine, che continuerà ad essere effettuato a partire dalle 7.
Il Comune invita i cittadini a esporre i contenitori la sera precedente, per evitare disguidi. Per informazioni o segnalazioni è attivo 24 ore su 24 il numero verde Coinger 800359595.
