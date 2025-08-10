Ceriano Laghetto, foto dossier della Lista Dante sul verde: “Così non va!”
10 Agosto 2025
CERIANO LAGHETTO – Un dossier fotografico, pubblicato sui social, sull’incuria del verde a Ceriano Laghetto: lo ha realizzato il principale gruppo di opposizione, la LIsta Dante.
“Sono solo una piccolissima parte delle fotografie che ci hanno inviato i cittadini: un livello di incuria alla quale i Cerianesi non erano abituati – dicono dalla lista – In questi giorni, vediamo le imprese al lavoro, con affanno, per cercare di recuperare una situazione indecente: li ringraziamo vedendoli per strada, con qualsiasi temperatura al lavoro. Ma il problema è un altro: quello che manca è la programmazione e la conoscenza del territorio. Intere zone del paese non sono state messe nei capitolati: se ne sono dimenticati o hanno deciso di dividere il paese in zone di serie A e di serie B?”