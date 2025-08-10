Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Un dossier fotografico, pubblicato sui social, sull’incuria del verde a Ceriano Laghetto: lo ha realizzato il principale gruppo di opposizione, la LIsta Dante.

“Sono solo una piccolissima parte delle fotografie che ci hanno inviato i cittadini: un livello di incuria alla quale i Cerianesi non erano abituati – dicono dalla lista – In questi giorni, vediamo le imprese al lavoro, con affanno, per cercare di recuperare una situazione indecente: li ringraziamo vedendoli per strada, con qualsiasi temperatura al lavoro. Ma il problema è un altro: quello che manca è la programmazione e la conoscenza del territorio. Intere zone del paese non sono state messe nei capitolati: se ne sono dimenticati o hanno deciso di dividere il paese in zone di serie A e di serie B?”

Proseguono dalla civica: “Ora alle imprese si chiedono “i miracoli”, si ordinano lavori e interventi celeri anche dove, da loro, non previsti. Coloro che si erano autoproclamati la “Giunta dei migliori”, impegnati costantemente nella capillare mappatura del territorio, sono in realtà dei “fantasmi” in paese e dei presuntuosi chiusi nelle “stanze dei bottoni”. Sono lontani ahinoi i tempi di sindaci, assessori, consiglieri impegnati “stivali sul terreno”: quanto ci mancano gli Ezio, i Claudio, i Tanio che non si limitavano a dare ordini negli uffici o alzare la mano in consiglio comunale, ma scendevano in campo personalmente per dare una mano al proprio paese!”

(foto: alcune immagini pubblicate dalla Lista Dante sui social)

10082025