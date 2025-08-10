Saronnese

CISLAGO – Anche il gruppo Cislago in comune ha aderito alla campagna di Emergency “Ripudia”, che si schiera contro la guerra, a fronte di quanto sta accadendo nel mondo e, in particolare, nella striscia di Gaza. La protesta si rivolge allo spezzarsi di tante vite, di uomini, donne e bambini, che, a causa delle armi, o della fame, stanno soffrendo e quotidianamente perdendo la vita.

Cislago in comune ha scelto di aderire alla campagna Emergency, che ricorda l’articolo 11 della costituzione, secondo cui l’Italia ripudia la guerra.

“Cislago in comune ripudia la guerra. Ripudiare la guerra non è un gesto simbolico. È un atto politico, civile, umano. La guerra distrugge. Sempre. Distrugge vite, diritti, futuro. E troppo spesso viene raccontata come inevitabile. Ma nulla è inevitabile se si sceglie la pace, ogni giorno. Se si rifiuta l’idea che la violenza sia una soluzione. La nostra amata Costituzione, all’art. 11, lo afferma senza ombra di dubbio alcuno. Per questo aderiamo con convinzione alla campagna “Ripudia” promossa da Emergency. Perché ripudiare la guerra significa affermare con forza i valori in cui crediamo. Pace, dignità, solidarietà: è da qui che si costruisce un domani migliore”, commentano sui social.

