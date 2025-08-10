Varesotto

VARESE – Il 6 agosto rappresenta una data simbolica per l’economia varesina: ottant’anni fa, dalle macerie del secondo dopoguerra, nasceva l’associazione Artigiani della Provincia di Varese. Oggi quella piccola realtà è diventata Confartigianato Imprese Varese, un gruppo strutturato con una serie di società di servizi con più di 250 collaboratori e che rappresenta seimila imprese associate.

“Se c’è una cosa che ci ha sempre guidato in questi ottant’anni, quella cosa è la visione”, dichiara Paolo Rolandi, presidente di Confartigianato Varese dal giugno 2025. “Questa capacità ci ha permesso di interpretare, anticipare e affiancarci alle aziende – prima quelle artigiane e successivamente le Pmi – Oggi il futuro ci impone di avere ancora più visione: abbiamo rafforzato la vicinanza proattiva alle aziende attraverso consulenze sempre più qualificate, finalizzate alla loro crescita e alla distribuzione del benessere nel territorio”.

L’organizzazione nata il 6 agosto 1945 sotto la presidenza di Mario Buffoni ha attraversato tutte le trasformazioni dell’economia italiana. Dai primi “capi-arte” che rappresentavano botteghe tradizionali come falegnami, fabbri e sarti, si è evoluta in una moderna piattaforma di sviluppo territoriale capace di supportare l’intero universo delle piccole e medie imprese.

“La nostra storia coincide con la storia dell’Italia migliore”, sottolinea Mauro Colombo, direttore generale dal 2010. Oggi come allora, l’obiettivo rimane sempre la visione: aziende forti, strutturate, consapevoli, capaci di rimanere al passo con il cambiamento.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09