Saronnese

GERENZANO – Tra le vie del paese sono da poco comparsi cartelli stradali che indicano la strada da seguire per recarsi alla Farmacia comunale di via Primo Maggio: si tratta della donazione dei Lions, che hanno scelto di aiutare così il servizio, dando maggiore visibilità nei punti strategici della viabilità del paese.

Il gesto dei Lions di Gerenzano arriva dopo un periodo particolarmente duro per l’ente, che solo la scorsa settimana ha subito ingenti danni a causa dei ladri. Per l’opera, il club ha scelto di stanziare duemila euro per aiutare così anche il Comune, che, altrimenti, avrebbe dovuto attingere alle proprie casse per quest’opera.

Si tratta di un aiuto concreto per tutta la comunità su diversi livelli e non solo quello monetario: attirando potenzialmente un maggior numero di clienti in farmacia e, di riflesso, incrementando i fondi per i servizi sociali, a cui la farmacia devolve a chiusura di bilancio.

