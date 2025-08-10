Città

SARONNO – Dalla cronaca cittadina agli aggiornamenti di costume e sport, ecco una selezione delle notizie più lette di ieri su ilSaronno: episodi che hanno fatto discutere, controlli delle autorità, curiosità ambientali e momenti di sport.

Momenti di tensione ieri mattina in via Piave, dove un uomo ha bloccato la strada posizionando alcuni bidoni della spazzatura sulla carreggiata. In pochi minuti ha fermato diverse auto e, secondo i testimoni, ha colpito con un sasso almeno due veicoli. La scena, durata circa dodici minuti, è stata ripresa da alcuni residenti. Sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine per identificarlo.

Sempre ieri, a Garbagnate Milanese, una macelleria è finita nei guai dopo i controlli dei Nas: gli ispettori hanno trovato alimenti a terra e perfino nei bagni del locale. Per il titolare è scattata una sanzione e il sequestro di parte della merce.

In serata, curiosità e preoccupazione sui social per l’acqua del torrente Lura, improvvisamente diventata rossa. Numerosi cittadini hanno segnalato l’episodio alle autorità, chiedendo verifiche sulle possibili cause.

Infine, in pista anche la saronnese Cecilia Scottini, che ha testato la nuova Gct R300 del Team Pileri, dando il suo ok alla moto durante una sessione dedicata.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09