Lazzate

LAZZATE – Anche il comune di Lazzate avvia una collaborazione con Enpa contro l’abbandono degli animali domestici. Si tratta di una campagna informativa contro il triste fenomeno dell’abbandono che, nonostante si possa riscontrare durante tutto l’anno, si intensifica soprattutto in estate, quando aumentano cani e gatti che vengono abbandonati per strada o nelle campagne, lontani da casa, spesso condannandoli ad una fine tragica.

La campagna realizzata con affissioni murarie, che nei prossimi giorni verranno proposte in città, punta sulle immagini di un bambino che abbraccia un cane e di una bambina che abbraccia una gatto, accompagnate appunto dall’invito principale: “Non buttarlo via, non è un rifiuto”. Il monito continua: “Lo hai abbandonato come un rifiuto. Ma non è un oggetto: ha paura, soffre e cerca amore. Abbandonarlo è un crimine. Adottarlo è una responsabilità”.

Il messaggio ricorda infatti due elementi fondamentali: anzitutto che l’abbandono di animali è un reato, previsto e punito dal codice penale, all’articolo 727, recentemente inasprito, che prevede l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da 1000 a 10.000 euro. Inoltre si ricorda che l’adozione di un animale, è una scelta generosa che implica però una grande responsabilità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09