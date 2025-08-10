Lombardia

SARONNO – MILANO Arriva un aiuto concreto per chi si trova in una situazione di emergenza sanitaria in Lombardia: si chiama “Salutile Pronto Soccorso” ed è l’app ufficiale della Regione che consente di conoscere in tempo reale l’affluenza nei Pronto Soccorso di tutto il territorio.

Grazie all’app è possibile consultare l’elenco completo delle strutture, sapere quante persone sono in attesa suddivise per codice di priorità e visualizzare l’indice di affollamento di ciascun presidio. Uno strumento semplice e intuitivo che permette anche di individuare il Pronto Soccorso più vicino geograficamente e di avviare subito la navigazione guidata per raggiungerlo.

L’ultima versione dell’app introduce anche i nuovi codici colore pensati per classificare in modo ancora più preciso la gravità delle condizioni dei pazienti. Un aggiornamento importante per garantire un’assistenza più tempestiva ed efficace, nel rispetto delle urgenze di ciascuno.

L’app SALUTILE Pronto Soccorso è gratuita e disponibile per tutti i dispositivi.

👉 Scopri di più e scaricala qui: http://reglomb.it/f2cf50QScQ7

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09