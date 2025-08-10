Comasco

ROVELLO PORRO – Proseguono le attività di cura del territorio da parte dei volontari dell’associazione Ave. Nei giorni scorsi è stato effettuato lo svuotamento della fontana del cimitero del paese in vista dei prossimi interventi di impermeabilizzazione. Una volta completati i lavori, la vasca potrà tornare a ospitare nuovi pesciolini, restituendo alla comunità uno spazio decorativo e curato.

I volontari si sono inoltre occupati della pulizia del parchetto antistante il cimitero di via Marchese Pagani, un’area particolarmente frequentata e che necessita di costante manutenzione. “Piccoli interventi che contribuiscono a rendere Rovello Porro più accogliente – spiegano dall’associazione – Il nostro impegno è quotidiano e sempre aperto alla collaborazione di chi desidera dare una mano”.

