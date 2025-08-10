Città

SARONNO – La devozione verso il beato Carlo Acutis continua a richiamare centinaia di persone a Saronno: anche la prima domenica di agosto il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli si è riempito fino all’inverosimile. Molti i fedeli in piedi, altri ancora hanno seguito la celebrazione all’esterno, nel chiostro, grazie all’amplificazione.

Durante la Messa, come ogni prima domenica del mese, sono stati affidati all’altare tutti i messaggi arrivati nella “Cassetta della Posta”, posta accanto alla reliquia del giovane beato. Al termine della funzione, una nuova candela è stata posta in cima all’”Albero della Vita”, il candeliere speciale già usato durante il Giubileo della Vita per raccogliere le testimonianze di grazia ricevuta.

“In questo modo – ha spiegato don Massimiliano Bianchi – vorremmo che i lumini accesi dai fedeli continuino ad essere il segno delle loro preghiere e delle ‘grazie richieste’, mentre il cero più grande lo metterà il Santuario per ogni testimonianza di ‘grazia ricevuta’.

Una di queste grazie è il dono della vita: sul candeliere spiccano i ceri con le immagini delle bimbe Matilde Carola e Carla, nate dopo che i genitori si sono affidati all’intercessione del beato Carlo.

“E nelle mail che arrivano da tutta Italia – ha aggiunto don Bianchi – non ci sono solo richieste, ma anche ringraziamenti e testimonianze di chi ha sperimentato l’aiuto da parte di Carlo, della Madonna, del Signore”.

