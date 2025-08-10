SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento condiviso sul sito internet della Società Storica Saronnese, firmato dal presidente Giuseppe Nigro. Il tema è uno dei più sentiti in città: il futuro di Palazzo Visconti. Nigro rilancia con forza la proposta di un recupero completo dell’edificio, già oggetto anni fa di un progetto dettagliato, poi rimasto lettera morta. L’obiettivo è restituire alla comunità un bene storico trasformandolo in un polo culturale aperto, inclusivo e vivo, capace di coinvolgere tutte le fasce d’età.

Da quando è stato dismesso le ipotesi di riutilizzo di Palazzo Visconti non hanno mai superato lo stadio delle buone intenzioni. Consegnammo alla passata amministrazione un progetto di restauro elaborato da un noto studio di architettura, reso possibile grazie ad una donazione di un privato cittadino. Finì in un cassetto. La proposta è rintracciabile con facilità sulla home page del sito della Società Storica Saronnese.

La missione del sodalizio è sempre stata quella di conservare e valorizzare i beni culturali, fra cui rientrano gli edifici storici come Palazzo Visconti. Unico edificio civile di prestigio della città, è stato nel tempo, oltre che villa patrizia, sede di una scuola, municipio, pretura, centro di iniziative culturali.

Può il dibattito intorno a Palazzo Visconti limitarsi al recupero del suo cortile? Non credo. Mettere mano con ambizione al suo recupero integrale non è una affermazione velleitaria. Sono convinto che sia giunto il momento di restituire questo “bene comune” alla città. Il suo restauro trasformerà un luogo, oggi, fatiscente, in un ambiente fruibile per tutti i cittadini. Nelle città in cui questi edifici sono stati trasformati in poli di eccellenza culturale, in hub di forme culturali diverse, il beneficio è stato immediato sotto molteplici profili.

Immaginare un polo culturale con spazi ibridi che accanto alla biblioteca possa accogliere spazi per bambini e per anziani, salette per adolescenti, laboratori, sale letture, spazi eventi. Promuovere un luogo urbano inserito nella città in grado di dialogare con tutti gli interlocutori sociali, educativi e culturali del territorio, in grado di rivitalizzare l’ecosistema culturale saronnese aiuterà a trasformare il centro cittadino in un luogo vivibile e sicuro.

Su questo tema, in autunno, cercheremo di alimentare il dibattito cittadino coinvolgendo tutte le sensibilità.

Riceviamo da un archivio privato due immagini di inizio anni Ottanta del Novecento quando era scontato che la Banda musicale si esibisse nel cortile del Palazzo Visconti.

Giuseppe Nigro – Presidente Società Storica Saronnese