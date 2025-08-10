Cronaca

SARONNO – Momenti concitati, il fatto è di qualche giorno fa, al supermercato Tigros di via Miola. Un uomo di circa 30 anni, di origine nordafricana, è stato bloccato mentre cercava di allontanarsi con una bottiglia d’olio senza passare dalle casse. Il trentenne avrebbe imboccato l’uscita ignorando i registratori di cassa, ma il suo comportamento non è sfuggito alla vigilanza di una guardia giurata in servizio. Quest’ultima lo ha raggiunto e fermato, dando il via a un confronto piuttosto acceso.

Per riportare la situazione alla calma è stato richiesto l’intervento della polizia locale, arrivata in pochi minuti. Alla vista degli agenti, l’uomo ha cambiato atteggiamento, collaborando e provvedendo a pagare il prodotto. Le autorità stanno valutando l’accaduto, ma con ogni probabilità l’episodio si chiuderà senza ulteriori conseguenze, vista l’avvenuta regolarizzazione del pagamento.

10082025