Softball

BOLLATE – Lacomes Bollate ha vinto il campionato di Serie A2 2025 e la promozione al prossimo massimo campionato italiano di softball. Grazie alla vittoria per 9 a 4 di gara 3 della finale promozione contro la Voden Medical Legnano, la formazione bollatese ha chiuso ieri pomeriggio ad Ospiate la serie sul 3 a 0 aggiudicandosi il titolo e l’accesso alla Serie A1 2026. Per la società lombarda è un ritorno al massimo campionato italiano dopo l’ultima apparizione del 2021.

Parte forte la formazione ospite di Legnano; nella prima ripresa, le valide di Pietroni (doppio), Mazzanti (doppio) e Valls Raya spingono a casa base tre punti, portando le legnanesi in vantaggio. Il Lacomes non resta a guardare e, al cambio campo, accorcia subito le distanze; il singolo di Giulia Colino, il triplo di Giorgia Colino e il singolo di Campioni portano il punteggio sul 3-2.

Il sorpasso delle padrone di casa arriva al secondo inning; Villa viene colpita, raggiunge la seconda su errore difensivo e pareggia i conti sul triplo di Giulia Colino. Il successivo singolo di Giorgia Colino porta il Bollate sul 4-3. La Voden Medical non riesce a reagire e le padrone di casa ne approfittano per allungare. Al terzo inning, la base ball concessa a Soldi e i singoli di Biffi e Perricelli riempiono le basi. Il colpito a Villa vale il 5-3, mentre il singolo di una scatenata Giulia Colino (4/4, 1 triplo, 2 punti segnati e 2 RBI) spinge il Bollate sul +3. Nel quarto attacco bollatese, è il triplo di Villa a portare a casa Soldi e Perricelli per il momentaneo 8-3. Al sesto inning, Legnano prova a rientrare in partita con le valide di Mazzanti, Alonso Gallardo e Stefania Colombo, che accorciano il divario a quattro punti ma al cambio campo, il fuoricampo di Biffi fissa il punteggio sul definitivo 9-4 per il Bollate.

(foto: tempo di festeggiamento per il Lacomes New Bollate)

10082025