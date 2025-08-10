Città

SARONNO – Ragazzi e famiglie a teatro: il teatro Giuditta Pasta dà spazio sul suo palco anche a queattro spettacoli pensati per il pubblico più giovane: dal clown di Michele Cafaggi alle storie di Claudio Milani, senza dimenticare le produzioni firmate Aida, Teatro del Buratto e Teatro Telaio.

Si inizia il 26 ottobre con “Claudio Milani in cuore”, dedicato alle famiglie con bambini da 4 anni in su. Si continua con il musical a pois della Pimpa, con Altan e D’alò sul palco il 30 novembre, per poi passare al clima natalizio di “Rudolph, operazione natale” del 19 dicembre.

Ultimi due appuntamenti: con Fondazione Aida il 1 febbraio si terrà “Il Gruffalò”, mentre il 21 marzo si chiude la rassegna con “Cosa bolle in orchestra?” di Michele Cafaggi.

Una proposta che unisce divertimento, bellezza e temi educativi. L’obiettivo è quello di costruire il pubblico di domani, offrendo esperienze teatrali coinvolgenti e formative.

