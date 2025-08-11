Calcio

SARONNO – Prima sgambata ufficiale per l’Fbc Saronno (Eccellenza), che ieri mattina, domenica, ha inaugurato la stagione 2025-2026 con un test amichevole contro la Primavera del Renate sul terreno dello stadio Colombo Gianetti di via Biffi. Fischio d’inizio alle 11, davanti a un buon numero di tifosi curiosi di vedere all’opera i biancocelesti dopo il raduno e i primi allenamenti. L’incontro – terminato 0-0 – ha rappresentato un’occasione per valutare i nuovi innesti e iniziare a mettere in pratica le indicazioni dello staff tecnico guidato da mister Fabio Tibaldo in vista di un campionato di Eccellenza che si preannuncia di alto livello.

Prossimi appuntamenti

Archiviato il primo impegno, i saronnesi torneranno in campo mercoledì 13 agosto alle 11 a Castellanza, ospiti della Castellanzese. Seguirà, mercoledì 20 agosto ad Erba (orario da definire), la sfida con l’Arcellasco. Domenica 24 agosto, sempre con orario da stabilire, sarà la volta della trasferta contro la Varesina di Venegono Superiore. Chiusura del ciclo di test domenica 31 agosto, a Trezzo sull’Adda, contro la Tritium.

(foto Andrea Elli; Fbc Saronno contro il Renate, azione di gioco)

